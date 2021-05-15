Лондон, , 12:13 — REGNUM Бразильский защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Давид Луис нынешним летом покинет свою команду. Об этом 15 мая сообщает GFFN.

Уточняется, что 34-летний футболист, как ожидается, уйдет из лондонской команды в статусе свободного агента, так как действие его текущего контракта заканчивается в июне нынешнего года.

При этом отмечается, что игроком интересуется клуб известного в прошлом британского футболиста Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Отметим, Давид Луис выступает в составе лондонского «Арсенала» с лета 2019 года и в нынешнем году сыграл за команду в 30 матчах, отметившись в них двумя забитыми мячами.