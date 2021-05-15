Любляна, 15 мая 2021, 12:15 — REGNUM Президент Словении Борут Пахор 14 мая в Белграде на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Европейский союз должен продемонстрировать некоторые новые, свежие идеи стратегии расширения блока, отметив, что расширение ЕС в страны Западных Балкан — это дело геополитической важности, которое должно быть выполнено как можно быстрее. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Флажки Евросоюза
Флажки Евросоюза
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«Было бы здорово, если бы более или менее в одно и то же время все страны Западных Балкана вошли в ЕС»,-подчеркнул Пахор.

Пахор также указал, что расширение ЕС в страны Западных Балкан «должно занять более значимые позиции в повестке дня Брюсселя», предположив, что прием государств этого региона «обеспечит мир и стабильность».

«Только в этом случае границы больше не будут иметь такого значения, и национализм потеряет свою привлекательность. Это важно для сохранения мира и безопасности, а также благосостояния людей в этом пространстве», — заявил президент Словении.