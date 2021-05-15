Токио, , 11:36 — REGNUM Японская компания Mazda Motor будет вынуждена сократить объёмы производства на 100 тысяч автомобилей в текущем финансовом году из-за дефицита микросхем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Интегральные микросхемы широко используются в современном автопроме. Чипы применяются в системах компьютерного управления двигателями для лучшей экономии топлива, а также для реализации опции экстренного торможения и других функций поддержки водителя.

Возникший в конце 2020 года дефицит чипов заставил многих автопроизводителей сократить объёмы производства. В Mazda сообщили, что в текущем финансовом году компания не сможет выпустить около 100 тысяч автомобилей из-за нехватки чипов. В компании рассчитывают смягчить нехватку до 70 тысяч единиц за счёт использования имеющихся запасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае аналитики AlixPartners заявили, что дефицит микросхем обойдётся автопроизводителям в $110 млрд упущенной выгоды.

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