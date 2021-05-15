Киев, 15 мая, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Офис генерального прокурора Украины еще не решил, будет ли обжаловать меру пресечения, избранную судом народному депутату Виктору Медведчуку в рамках расследования дел против него, — круглосуточный домашний арест.

Kremlin.ru Виктор Медведчук.

Об этом 14 мая в эфире украинского телевидения заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

Венедиктова заявила, что не считает решение суда «чем-то таким, за что должно быть стыдно или чем мы должны быть недовольны». Вместе с тем она добавила, что для окончательного решения ей надо ознакомиться с мотивацией судьи, который принял решение.

«Посмотрим (будет ли обжалование)… Скорее всего, мы пойдем в апелляцию, потому что я уверена в том документе, который подготовила», — отметила генеральный прокурор.

ИА REGNUM напоминает, что по решению Печерского районного суда в Киеве Медведчук был отправлен под круглосуточный домашний арест до 10 июля, хотя обвинение просило содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 300 млн грн. Лидера оппозиции подозревают в государственной измене по трем различным эпизодам.