Марсель, Франция, 15 мая 2021, 12:13 — REGNUM Футбольный клуб «Марсель» интересуется возможностью приобретения защитника команды из Рио-де-Жанейро «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона. Об этом 15 мая сообщает портал Goal.
По данным источника, клуб уже сделал предложение 23-летнму футболисту, в переходе которого заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли. Также указывается, что марсельская команда готова заплатить за трансфер игрока €23 млн и бонусы.
Отметим, в нынешнем сезоне Жерсон сыграл за «Фламенго» в семи матчах во всех турнирах и отметился в них одним голом и двумя результативными передачами.