Марсель, Франция, , 12:13 — REGNUM Футбольный клуб «Марсель» интересуется возможностью приобретения защитника команды из Рио-де-Жанейро «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона. Об этом 15 мая сообщает портал Goal.

По данным источника, клуб уже сделал предложение 23-летнму футболисту, в переходе которого заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли. Также указывается, что марсельская команда готова заплатить за трансфер игрока €23 млн и бонусы.

Отметим, в нынешнем сезоне Жерсон сыграл за «Фламенго» в семи матчах во всех турнирах и отметился в них одним голом и двумя результативными передачами.