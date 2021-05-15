Киев, , 11:20 — REGNUM Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, кто возглавит министерства экономики и инфраструктуры.

Об этом он сказал вечером 14 мая в эфире украинского телевидения.

По его словам, главным кандидатом на пост министра экономики является нынешний нынешний глава налоговой службы Алексей Любченко, а на пост министра инфраструктуры — глава «Укравтодора» (госкомпания, отвечающая за функционирование дорог в стране) Александр Кубраков.

По словам Арахамии, оба эти кандидата согласились возглавить министерства.

Вместе с тем, глава фракции «СН» не стал объяснять, почему нынешние руководители ведомств подали заявления об отставке. Комментариев от самих чиновников в настоящий момент также нет.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 14 мая стало известно, что в Верховную раду Украины поступили заявления об отставке от министров экономики Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.