Москва, , 11:11 — REGNUM Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил Китайскую Народную Республику с успешной посадкой зонда на поверхность Марса. Соответствующее сообщение Рогозин написал на своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальное космическое управление Китая сообщило, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса.

«Роскосмос» приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал Рогозин.

Также Рогозин напомнил, что в 2022 году к Марсу должна быть направлена российско-евросоюзная миссия ExoMars. Также глава «Роскосмоса» заявил, что российская сторона подтверждает свой настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной.