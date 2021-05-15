Москва, , 11:07 — REGNUM Полёт на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз МС-20» обойдётся для двух японских туристов примерно в $80 млн. Об этом сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев РИА Новости.

Эксперт отметил, что условия контракта по организации туристического полёта не разглашаются, поэтому стоимость можно оценить только примерно. Моисеев напомнил, что последнее место для астронавта на корабле «Союз» обошлось американскому аэрокосмическому агентству NASA в $80 млн.

«Но здесь речь о туристах, им, думаю, сбросили цену. Полагаю, что речь идёт о 40 миллионах за место на «Союзе», то есть суммарно «Роскосмос» заработает на коммерческом полёте 80 миллионов долларов», — подытожил эксперт.

Роскосмос и компания Space Adventures заключили контракт по отправке двух туристов на МКС в феврале 2019 года. Планируется, что японский предприниматель Юсаку Маэдзаву и его помощник Йозо Хирано отправятся в космос в декабре 2021 года.

Туристы будут доставлены на МКС на российском корабле «Союз МС-20». Планируется, что Маэдзаву и Хирано проведут на околоземной орбите 12 суток.

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