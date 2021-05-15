Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его не беспокоит ситуация с новым контактом со своей командой. Его слова 15 мая приводит пресс-служба НХЛ.

«Меня это не волнует, почему это должно меня волновать? Мы хотим победить, хотим завоевать Кубок Стэнли еще один раз для города и для нас», — сказал он.

Также 35-летний хоккеист отметил, что он и его клуб не торопятся в вопросе восстановления игрока после травмы, из-за которой он пропустил последние игры регулярного чемпионата лиги, для того, чтобы лучше подготовиться к плей-офф Кубка Стэнли.

«Мы не торопимся, потому что понимаем, что мне нужно подготовиться к плей-офф. Я бы играл, будь плей-офф сейчас. Но я хочу убедиться, что со мной всё в порядке, и играть на 100%», — добавил Овечкин.

Отметим, в нынешнем сезоне Овечкин сыграл в составе «Вашингтона» в 45 матчах и отметился, и смог набрать в них 42 (24 найбы + 18 результативных передач) очка. Его текущий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.