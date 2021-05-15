Киев, , 11:07 — REGNUM Для Киева вопрос физического присутствия президента Украины Владимира Зеленского на июньском саммите НАТО не является определяющим, заявила в ходе одного из мероприятий 14 мая вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Мы сосредотачиваемся главным образом на содержательных вопросах», — отметила она.

Вместе с тем, Стефанишина сообщила, что на следующей неделе будет в Брюсселе на специальной встрече послов и руководства альянса, в ходе которой будет обсуждаться формат вовлечения Украины в дискуссии саммита.

Она также заявила, что Киев рассчитывает на подтверждение саммитом НАТО обещания относительно будущего членства Украины в альянсе, что в перспективе «проложит дорогу» к получению плана действий для членства.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины неоднократно заявляли, что рассчитывают на саммите НАТО в июне начать диалог о получении в ближайшем будущем плана действий по членству (ПДЧ). Бывший заместитель генерального секретаря НАТОАлександр Вершбоу выразил мнение, что в течение президентского срока Джо Байдена Украина сможет получить ПДЧ. Сама Стефанишина заявляла, что Украина совершенно точно вступит в НАТО, вопрос заключается лишь в сроках вступления.