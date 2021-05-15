Калуга, 15 мая, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Калужское отделение Банка России 15 мая присоединилось к акции «Ночь музеев 2021». В музейно-краеведческом комплексе «Усадьба Золотаревых» открылась фотовыставка «От ассигнации до банкноты», посвященная 250-летней истории российских бумажных денег, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Cbr.ru На фотовыставке «От ассигнации до банкноты»,

На выставке представлены екатерининские ассигнации 1769 года, кредитный билет Российской империи 1912 года, единственная памятная банкнота Банка России, выполненная из полимерной пленки, и другие денежные знаки. «Калужане смогут увидеть, как выглядели самые первые бумажные деньги и как они менялись со временем. Каждая эпоха находит отражение в банкнотах через оформление, образы героев, запечатленных на банкнотах и даже в прозвищах, данных народом некоторым деньгам, таким как «синицы», «катеньки», «керенки», «пятаковки». Экспозиция сопровождается историческими справками, поэтому на выставке приоткроется много интересных фактов о бумажных деньгах», — отметил Владимир Репета,

Фотовыставка будет работать в стенах музейного комплекса «Усадьбы Золотаревых» в течение месяца.