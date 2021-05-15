15 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 12:09 — REGNUM В центральном здании Государственного музея истории литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре открылась выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» к 200-летию со дня рождения писателя. Фоторепортаж ИА REGNUM из музея.

Посетители на выставке «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масштабная экспозиция расположена на двух этажах и состоит из пятнадцати тематических модулей, которые обладают содержательной целостностью и завершенностью. Выставка начинается с вводного раздела, где представлен Достоевский-творец, далее рассказываются темы веры и революции, Москвы и Петербурга, изобразительного и театрального искусства, Достоевского-читателя и Достоевского-журналиста и другие.

Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экскурсия по выставке «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том, и в другом — в обоих случаях», — так писал сам Достоевский, раскрывая секрет своего художественного метода.

Два брата Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В зале «Достоевский-журналист» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На долю Достоевского выпало немало сильных впечатлений — редко кому доводится за такой короткий жизненный срок, всего 59 лет, перенести столько потрясений и испытаний. Его сердце откликалось даже на самые «незначительные» проявления живой жизни. И поэтому сам Достоевский стал и остаётся одним из сильных впечатлений человечества», — отмечают организаторы.

Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках выставки будет проходить специально подготовленная программа мероприятий для детей и взрослых, которая включает лекции, экскурсии, тематические мероприятия. Выставка продлится до 8 сентября, она расположена в центральном здании музея на двух этажах Доходного дома Любощинских-Вернадских.