Киев, 15 мая, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Главной причиной представления об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения, заявил вечером 14 мая в эфире украинского телевидения глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Xinhuanet.com Вакцина от COVID-19. Украина

Арахамия подчеркнул, что с большой вероятностью Степанов будет уволен уже в ближайшее время.

«У нас очень плохая ситуация со скоростью вакцинации против коронавируса… в процесс вакцинации лично вмешивался президент, доставал эти вакцины, сам общался с производителями», — отметил политик.

Соратник Зеленского отметил, что когда буквально вся страна работает над тем, чтобы получить вакцины, а министерство «немножко тормозит», то явно нужно менять руководство ведомства.

Также Арахамия подтвердил, что новым министром здравоохранения может стать главный санитарный врач Виктор Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгальвнес в Верховную раду представление об отставке Степанова. При этом сам министр в эфире украинского телевидения заявил, что не писал заявления об отставке и готов ответить на все претензии «Слуги народа». Также СМИ сообщили, что ранее в этот день президент Зеленский предложил Степанову добровольно уйти в отставку, а когда министр не стал этого делать — в парламент внесли официальное представление на увольнение.