Киев, 15 мая, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключил, что депутата Рады Виктора Медведчука, которого на Украине обвиняют в государственной измене, можно будет в дальнейшем обменять на граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы в России.

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Об этом Данилов сообщил 14 мая в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в ответ на соответствующий вопрос украинского журналиста Юрия Бутусова.

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Украинский журналист поинтересовался, возможен ли? по мнению главы СНБО Украины? обмен лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука (после его осуждения) и иных «предателей» из управления оппозиционной украинской партии ОПЗЖ на граждан Украины, содержащихся в тюрьмах в России. При этом последних Бутусов назвал «украинскими патриотами».

«Это решение [об обмене] принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», — ответил Данилов.

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Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку было выдвинуто подозрение в государственной измене. 13 мая в соответствии с решением Печерского районного суда города Киева политик был отправлен под круглосуточный домашний арест сроком до 10 июля. В свою очередь лидер оппозиционной украинской партии подчеркнул, что обвинения, прозвучавшие в суде во время избрания ему меры пресечения, не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.

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