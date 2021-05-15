Сан-Франциско, США, , 10:52 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой хозяев со счетом 125:122.

Наиболее результативным игроком матча защитник «Уорриорз» Джордан Пул, который набрал во встрече 38 очков.

У «Нью-Орлеана» самым результативным оказался канадский защитник Никил Александер-Уолкер, набравший в матче 30 очков.

Отметим, «Голден Стэйт» одержал пятую подряд победу и 16 мая встретится с клубом «Мемфис Гриззлиз». «Нью-Орлеан» потерпел третье поражение подряд и днем позже сыграет с командой «Лос-Анджелес Лейкерс».