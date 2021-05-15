Калуга, , 10:52 — REGNUM В Калужской области по темпам вакцинация населения от COVID-19 ряд муниципалитетов приблизился или даже превысил 30% порог привитого населения старше 18 лет, что является хорошим показателем на российском уровне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции от 14 мая.

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На встрече также шла речь о низких темпах вакцинации в майские праздничные и нерабочие дни и в этой связи, Дзержинский, Износковский, Мещовский, Ферзиковский районы, а также города Калуга и Обнинск должны активнее работать с населением. В частности, запланировано встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций области на которых специалисты будут объяснять необходимость вакцинации. 17 мая планы-графики таких встреч в Калуге и Обнинске будут сформированы, опыт этих муниципалитетов будет распространен в районы. Важность данной работы обусловлена близостью начала летней оздоровительной кампании и периода отпусков, когда общение между гражданами значительно увеличится.

«Нужно зайти на каждое предприятие и разъяснить всем работающим: что происходит с эпидемиологической обстановкой, насколько дорого обошлась эпидемия, насколько много людей погибли, какие были затрачены финансовые ресурсы региона для сопротивления инфекции, как дорого стоит лечение каждого пациента и от чего приходится отказываться, чтобы не дать заболеть нашим жителям и удержать показатели смертности», — отметил заместитель губернатора области Константин Горобцов.

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