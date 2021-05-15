Киев, , 10:42 — REGNUM В случае осуждения депутата Верховной рады Украины, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука его могут обменять в Россию — на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 14 мая заявил секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что соответствующее решение должен утвердить президент Украины.

«Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал представитель Киева.

О том, что для реализации этого сценария нужно согласие самого Медведчука и российской стороны, Данилов умолчал.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидер ОПЗЖ не раз публично заявлял, что не намерен покидать Украину, несмотря на давление властей. 11 мая Медведчука на Украине обвинили в государственной измене по трем различным эпизодам.