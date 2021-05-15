Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Американская компания Netflix объявила о начале работы над вторым фильмом серии «Энола Холмс». Об этом сообщает портал Screen Rant.

Главные роли во второй части фильма вновь исполнят Милли Бобби Браун и Генри Кавилл. Режиссёром продолжения станет Гарри Брэдбир, работавший и над первым фильмом.

Фильм «Энола Холмс» о сестре одного из самых известных героев Артура Конана Дойла — сыщике Шерлоке Холмсе — вышел в 2020 году. Первый фильм был основан на книге «Расследования Энолы Холмс. Дело исчезнувшего маркиза» Нэнси Спрингер.

Ожидается, что в основу следующего фильма также ляжет одна из книг Спрингер. Сценарий вновь напишет Джек Торн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Netflix назвали «Энолу Холмс» одним из самых востребованных фильмов сервиса.

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