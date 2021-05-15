Мемфис, США, , 10:50 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» переиграл с минимальным преимуществом команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой хозяев со счетом 107:106.

При этом наиболее результативным игроком матча форвард «Сакраменто» Луис Кинг, который остановился в шаге от дабл-дабла с 27 очками и девятью подборами.

В составе «Мемфиса» самым результативным оказался форвард Джастис Уинслоу, оформивший в матче дабл-дабл с 25 очками и 11 подборами.

Отметим, «Мемфис» одержал пятую подряд победу и 16 мая встретится с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». «Сакраменто» потерпел второе поражение подряд и днем позже сыграет с командой «Юта Джаз».