Сеул, , 10:51 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 14 мая встречу с новым руководством правящей Демократической партии «Тобуро». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

По данным источников, в ходе встречи глава государства призвал создать единый фронт между администрацией президента и правящей партией, поскольку единство — это залог успеха.

Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что правящая партия откажется от фракционной борьбы и напишет новую историю страны по мере приближения следующих президентских выборов.

Он назвал ситуацию на рынке труда, стремительный рост цен на жильё и социальное неравенство на фоне пандемии коронавируса неотложными задачами, которые его администрация, правящая партия и правительство должны решать вместе.

Напомним, что старое руководство правящей Демократической партии «Тобуро» ушло в отставку в полном составе, взяв на себя ответственность за поражение на досрочных выборах, состоявшихся 7 апреля.

Читайте также: Руководство правящей партии Южной Кореи ушло в отставку