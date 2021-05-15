Тюмень, , 10:28 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор в 2020 году увеличил доходы на 532 тысячи рублей. Об этом сообщает на портале органов власти региона.

Александр Моор задекларировал за 2020 год 14,448 млн рублей дохода против 13, 956 млн рублей в 2019 году и 9,470 млн рублей в 2018 году.

Супруга главы региона заработала за 2020 год 2,926 млн рублей. В 2019 году её доходы составляли 3,790 млн рублей.

В собственности Александра Моора остаётся квартира площадью 72,3 кв. м. и снегоход Yamaha VK540. У его супруги за год появился дом площадью 485 кв. м, который семейство Мооров строило с 2009 года. Также Ольге Моор принадлежит земельный участок на 1272 кв. м, и 122/10 000) доли в нежилом помещении площадью 1660 кв. м, а также автомобиль Porsche Cayenne S.