Оттава, , 10:25 — REGNUM Сборник Mass Effect: Legendary Edition установил новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Об этом сообщила «Игромания».

Спустя всего несколько часов после релиза в Legendary Edition играли более 30 тыс. человек — это самый высокий показатель среди всех проектов франшизы Mass Effect. «Игромания» также отмечает, что в связи с этим вырос и онлайн Mass Effect: Andromeda.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёры озвучивания игр Mass Effect проведут прямую трансляцию в честь релиза Legendary Edition. Она состоится 15 мая 2021 года в 22:00 МСК.

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