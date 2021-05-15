Оттава, 15 мая, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Сборник Mass Effect: Legendary Edition установил новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Об этом сообщила «Игромания».

BioWare:Electronic Arts Обложка Mass Effect Legendary Edition

Спустя всего несколько часов после релиза в Legendary Edition играли более 30 тыс. человек — это самый высокий показатель среди всех проектов франшизы Mass Effect. «Игромания» также отмечает, что в связи с этим вырос и онлайн Mass Effect: Andromeda.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёры озвучивания игр Mass Effect проведут прямую трансляцию в честь релиза Legendary Edition. Она состоится 15 мая 2021 года в 22:00 МСК.