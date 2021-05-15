Копенгаген, , 10:20 — REGNUM Датская компания LEGO анонсировала новый набор одноимённого конструктора по мотивам популярного телесериала «Друзья». Об этом сообщила «Игромания».

По данным СМИ, новинка будет состоять из 2,048 деталей и 7 мини-фигурок. С её помощью обладатели конструктора смогут воссоздать знаменитые апартаменты главных героев сериала.

Вероятно, анонс нового LEGO-набора приурочен к выходу специального эпизода сериала «Друзья». Его премьера на сервисе HBO Max ожидается 27 мая 2021 года.

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