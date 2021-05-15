Варшава, , 10:19 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции по итогам саммита глав дипломатии стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), который состоялся 14 мая в польской Лодзи, назвал главные внешние приоритеты объединения. Об этом передает Polskie Radio.

«Главными международными приоритетами Вышеградской группы на ближайшие годы и месяцы станет поддержка стран Восточного партнерства (Белоруссия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия) и Западных Балкан (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония, Албания, Косово) с точки зрения дальнейшей поддержки их евроатлантической ориентации и интеграции», — заявил Рау.

Дипломат также сообщил, что в рамках саммита стороны обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в области экономической дипломатии и новых технологий, в частности в контексте восстановления экономик после пандемии коронавируса.