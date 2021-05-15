Варшава, , 10:18 — REGNUM По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, вопрос о введении сертификатов, содержащих информацию о вакцинации от коронавируса, в ЕС будет решен в июне. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита стран Вышеградской группы, передает Polskie Radio.

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«Сертификаты о вакцинации, которые будут выдаваться каждому европейцу, прошедшему данную процедуру, призваны упростить поездки по странам Европейского союза, а также в те неевропейские государства, где будут сохраняться некоторые ограничения на въезд, но которые признают наши сертификаты», — сообщил Рау.

По словам министра, сертификаты должны содержать информацию о вакцинации, отрицательных результатах анализов и наличии антител после болезни. Вопрос о введении этого документа будет решен во время саммита ЕС в июне.

Глава польской дипломатии также напомнил, что в рамках встречи министров иностранных дел стран Вышеградской группы Чехия и Венгрия объявили, что с 15 мая дня снимут ограничения на пересечение общей границы для вакцинированных граждан обеих стран. Збигнев Рау заявил о возможности присоединения Польши к данному соглашению.