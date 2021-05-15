Варшава, , 10:17 — REGNUM 14 мая правительство Польши приняло постановление, разрешающее делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте 16−17 лет. С понедельника 17 мая молодые люди смогут записаться на вакцинацию. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Вакцинация против коронавируса в Польше. (сс) Adam Guz. Kancelaria Premiera

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"16 мая в интернете появится новая регистрационная форма, заполнив которую, граждане 16−17 лет смогут зарегистрироваться на вакцинацию. В будет указано место для согласия родителей на вакцинацию ребенка. Лица в возрасте 16−17 лет должны иметь согласие родителей, но смогут пройти вакцинацию самостоятельно», — сообщил Недзельский.

Министр также объявил о том, что вакцинация данной категории лиц будет сопровождаться широкой рекламной кампанией «На финишной прямой». Она направлена на то, чтобы побудить молодых людей пройти вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2. «В связи с тем, что молодые люди чаще всего легко переносят вирус, в их среде наиболее скептическое отношение к вакцинации. Но нам очень важно донести до них, что они могут быть переносчиками вируса и заразить родителей и бабушек-дедушек», — отметил министр.