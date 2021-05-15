Тайбэй, , 10:15 — REGNUM Ситуация с дефицитом микросхем на рынке автомобильной промышленности и бытовой электроники ухудшится во втором квартале 2021 года, заявил председатель тайваньской компании Foxconn Янг Лю в ходе телефонной конференции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники. На мощностях Foxconn производятся устройства Apple, Sony, Intel, Cisco, Xiaomi и других компаний.

Глава Foxconn Янг Лю сообщил, что в первом квартале текущего года компании удалось справиться с дефицитом микросхем с минимальными издержками. При этом он отметил, что далее ожидается ухудшение ситуации.

«Дефицит компонентов во втором квартале будет более серьёзным, чем в первом квартале», — подчеркнул Янг Лю.

Он добавил, что проблемы в цепочке поставок продлятся до второго квартала 2022 года. В Foxconn ожидают, что влияние дефицита на объёмы производства компании не превысят 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный директор тайваньской компании TSMC Чиа-Че Вей заявил, что дефицит компонентов в электронной промышленности может продлиться до конца 2022 года.

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