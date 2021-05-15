Хьюстон, США, , 10:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась победой хозяев со счетом 122:115.

При этом наиболее результативным игроком матча защитник «Клипперс» Рэджон Рондо, который набрал за игру 23 очка.

У «Хьюстона» самым результативным оказался канадский центровой Келли Олиник, остановившийся в шаге от трипл-дабла с 20 очками, девятью подборами и 11 результативными передачами.

Отметим, «Хьюстон» этой победой прервал свою серию из семи поражений подряд и 17 мая встретится с клубом «Атланта Хоукс». «Клипперс» этим поражением прервали свою победную серию их двух матчей подряд и в этот же день сыграют с командой «Оклахома-Сити Тандер».