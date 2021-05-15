Бенд, США, , 10:07 — REGNUM Геймеры, купившие PC-версию Days Gone, уже могут скачать игру в сервисе Steam. Об этом сообщалось на странице студии Bend Studio в Twitter.

https://twitter.com/BendStudio/status/1393261040666877952

Предварительная загрузка нужна для того, чтобы геймеры могли начать играть в Days Gone сразу после официального релиза — не тратя время на скачку. Игра станет доступна уже 18 мая 2021 года.

Ранее Days Gone являлась эксклюзивом консоли PlayStation 4. Её оригинальный релиз состоялся в 2019 году.

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