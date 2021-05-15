Даллас, США, , 10:22 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 114:110.

При этом наиболее результативным игроком матча разыгрывающий «Рэпторз» Малачи Флинн, который набрал за игру 26 очков.

В составе «Далласа» самым результативным оказался словенский разыгрывающий Лука Дончич, который оформил в матче трипл-дабл с 20 очками десятью подборами и 11 результативными передачами. Его коллега по клубу — латвийский форвард Кристапс Порзингис — оформил во встрече дабл-дабл с 21 очком и десятью подборами

Отметим, «Даллас» одержал вторую подряд победу и 17 мая встретится с клубом «Миннесота Тимбервулвз». «Торонто» потерпел шестое подряд поражение и днем ранее сыграет с командой «Индиана Пэйсерс».