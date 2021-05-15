15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 10:33 — REGNUM В Грузии предлагают россиянам забрать прах Александра Грибоедова в Россию. С таким предложением в соцсетях и СМИ выступил бывший председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии 9-го созыва, стойкий соратник экс-президента Михаила Саакашвили Роман Гоциридзе. Это предложение экс-депутата вызвало споры в соцсетях, и в зависимости от того, на чьей странице обсуждалась идея переноса праха Грибоедова, выражались прямо противоположные мнения. Так, на странице самого депутата в соцсети Facebook среди его друзей, подписчиков и почитателей нашлось немало сторонников такой идеи.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему не забирают русские Грибоедова с Мтацминды (пантеона писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда в Тбилиси, где похоронен А. Грибоедов)? Потому что это политически их устраивает», — отрезал Гоциридзе.

Продолжая обсуждение темы в соцсетях, он добавил, что вместо Грибоедова на Мтацминду можно перевезти и захоронить прах грузинского политика начала XX века Ноя Жордании. Но это предложение некоторые поклонники Романа Гоциридзе встретили в штыки.

Роман Гоциридзе Parliament.ge

«Почему должны перезахоронить Жорданию? Потому что без борьбы сдал страну большевикам и убежал?» — написал пользователь Л. П.

А пользователь Г.К. призвал Гоциридзе «не преувеличивать с политикой» и пояснил, что «русские имеют от этого (праха Грибоедова в Грузии) не столько политическую, сколько экономическую выгоду… как минимум часть выделенной на захоронение земли».

«Кто был Грибоедов, наверное, из тысячи один грузин если знает… А то, что в Грузии похоронен, еще меньше…» — добавил он.

Были высказаны и более «яркие» идеи. Так, пользователь Г.А. предложил написать на могиле Грибоедова «первый русский шпион в Грузии». Прямо противоположные отклики на перепост идеи Гоциридзе встречаются на странице одного из грузинских журналистов в соцсети Facebook, друзья и коллеги которого явно не принадлежат к числу сторонников «Нацдвижения» и его неувядающего лидера.

Иван Крамской. Портрет Александра Грибоедова. 1875

«Такого идиотизма никто еще не предлагал», — написал пользователь З.К.

«Этот человек вообще свихнулся», — поддержала его М.М.

«Климакс у мужчин проходит очень тяжело», — попыталась пошутить А.Т.

«Сейчас за Грибоедова взялся этот аутсайдер», — написала Н.Ч.

А пользователь Б.Д. обратился к Роману Гоциридзе:

«Если бы мы жили в нормальной стране, ты вообще звука бы не издавал. Сидел бы в тюрьме навечно за тот ущерб, который ты и тебе подобные нанесли экономике Грузии». (как известно, на заре независимости Грузии Роман Гоциридзе был президентом Нацбанка).

Напомним, что недавно, после неудачного визита в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера, неизвестные осквернили памятник Александру Грибоедову, облив его краской и «украсив» антироссийскими надписями. Правда, в тот же день в столице Грузии нашлись люди, которые очистили и отмыли памятник. Отметим также, что попытки пересмотра истории Грузии и удаления из нее всех страниц, так или иначе связанных с Россией, особенно активно предпринимались именно в период правления «Единого национального движения», членом которого является Гоциридзе.