Оттава, , 09:57 — REGNUM Актёры и актрисы озвучивания трилогии игр Mass Effect объединятся для проведения прямой трансляции в честь релиза Mass Effect: Legendary Edition. Об этом 15 мая сообщает издание PC Gamer.

Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Дженнифер Хейл — в трилогии она озвучивает женскую версию капитана Шепард. К событию также присоединятся Марк Мир (Шепард), Фред Татаскьор (Сарен), Рафаэль Сбарж (Кайден Аленко), Али Хиллис (Лиара), Кортни Тэйлор (Джек), Кейт Фарли (Тейн), Стив Блюм (Грюнт), Аликс Вилтон Риган (Саманта Трейнор), Ди Си Дуглас (Легион), Кимберли Брукс (Эшли Уильямс) и Уильям Салиерс (Мордин Солус).

Трансляция стартует 15 мая 2021 года в 22:00 МСК. В ней также примут участие сценаристы и режиссёры проекта.

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