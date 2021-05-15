Москва, , 09:54 — REGNUM Значимость литературной премии «Буламаргъ», помогающей раскрыть таланты и развивать осетинский язык, крайне важна для развития осетинской литературной традиции. Об этом говорится в приветственном письме посла Южной Осетии в России Знаура Гассиева народу ко Дню осетинского языка:

«Дорогие Друзья! По случаю Дня осетинского языка, который ежегодно отмечается в Осетии 15 мая, от имени Совета Литературной премии «Буламаргъ» и от себя лично хочу выразить слова поздравления, в первую очередь, гражданам России и нашим соотечественникам, — кому дороги традиции, сохранение и развитие родного языка — как носителя культуры народа. Минувший год выдался тяжелым и стал временем испытаний — как для Осетии, так и для народов всего мира. Многие интересные идеи и планы остались нереализованными. Мы надеемся, что нынешний год станет переломным в деле окончательного преодоления пандемии и реализации множества идей и проектов, связанных с культурно-исторической интеграцией России и Осетии. Без сомнения, значимость премии «Булæмæргъ», популяризирующей осетинский язык и объединяющей лучших из талантов, крайне важна для развития осетинской литературной традиции. Следует особо подчеркнуть, что данная Премия является одной из наиболее динамично развивающихся литературных конкурсов в Российской Федерации. Четыре минувших сезона Премии выявили международных лауреатов, пишущих произведения в самых различных литературных жанрах на обоих диалектах осетинского языка, а также талантливых переводчиков произведений осетинских авторов на многие языки народов мира. Премия «Буламаргъ» является, в первую очередь, национальной премией, однако в прошлом году Советом Литературной премии было принято решение об учреждении отдельной номинации для авторов, пишущих произведения в различных жанрах на русском языке, являющимся, наряду с осетинским — вторым государственным языком Осетии. С большим удовольствием хочу подчеркнуть, что в 2020 году конкурс получил широкую поддержку самых влиятельных структур и организаций Российской Федерации. В частности, Премия нашла поддержку в лице Министерства иностранных дел России, Правительства Санкт-Петербурга, Россотрудничества, Союза писателей РФ, Фонда «Русский мир» и многих других. 30 декабря минувшего года должен был завершиться прием произведений на конкурс литературной премии «Буламаргь», но Попечительский совет Премии вынес решение продлить прием работ до осени 2021 года. Дорогие друзья! Несмотря на непростую ситуацию в мире, вы продолжаете творить и наполнять мир красотой, нескончаемой энергией созидания. Главным атрибутом любого народа всегда являлся и является — язык. Это неотъемлемая часть культуры любой нации. Сохранение осетинского языка — наш нравственный долг перед будущими поколениями. От всего сердца желаю вам творить и созидать, черпая вдохновение в бесконечно красивых, тонких и уникальных нитях палитры родного языка, языка великих творцов пера — писателей, поэтов, прозаиков и литераторов, заложивших основы и традиции осетинской национальной литературы. Желаю вам мирного неба, доброго здравия и дальнейших творческих побед на благодатной ниве родного языка!»

Послание в ходе видеомоста Москва-Цхинвал, на котором говорили о проблемах и развитии осетинского языка, зачитал атташе по культуре посольства Владимир Сергеев. Мероприятие в пресс-центре Sputnik было посвящено Дню осетинского языка, отмечаемого 15 мая. Международная литературная премия «Буламаргъ» учреждена в 2016 году с целью популяризации осетинского языка. До 2020 года ее лауреатами могли стать писатели, которые творят на осетинском языке и вносят вклад в развитие осетинской культуры и литературы. В прошлом году организаторы решили учредить номинацию на втором государственном языке Южной Осетии.

«Значимость премии «Буламаргъ», популяризирующей осетинский язык и объединяющей лучших талантов, крайне важна для развития осетинской литературной традиции. Эта премия является одной из самых динамично развивающихся. Четыре минувших сезона выявили международных лауреатов, пишущих в самых разных литературных жанрах на обоих диалектах осетинского языка, а также талантливых переводчиков», — отметил Сергеев.

Он сообщил, что организаторы премии приняли решение в этом году продлить прием работ от соискателей до осени 2021 года. Высокую оценку организации этой премии дали и югоосетинские участники видеомоста. По словам кандидата исторических наук, члена Союза писателей Осетии Роберта Кулумбегова, учреждением этой премии посол Знаур Гассиев внес личный вклад в развитие родного языка. «Редко кому удается внести личный вклад в развитие осетинского языка. Кто-то пишет и издает книги, занимается изучением языка. А вот Знаур Гассиев внес личный вклад в это дело организацией премии «Буламаргъ». Это большое достижение», — сказал Роберт Петрович.

Журналист, писатель и преподаватель ЮОГУ Нелли Гогичева отметила, что эта премия сыграла большую роль в ее жизни и творчестве: «Она послужила для меня стимулом, чтобы оценить свои прошлые работы и вплотную заняться творческим процессом. Такие стимулы очень важны в жизни творческих людей. Те авторы, которые стали лауреатами премии, можно сказать, вышли на передовую и до сих пор остаются в поле зрения. Это очень важно», — отметила она.

В ходе видеомоста Владимир Сергеев также рассказал, как еще югоосетинское посольство в Москве помогает популяризировать осетинский язык и культуру в России. По его словам, дипмиссия работает в непосредственной связке с осетинской диаспорой, Московской осетинской общиной: «Мы связываемся если не каждый день, то несколько раз в неделю точно. К примеру, сегодня я должен посетить выставку известного скульптора Владимира Соскиева. Со стороны посольства была проделана большая работа и в организации гастролей югоосетинского театра. Они прошли с грандиозным успехом, не побоюсь такой оценки. Это была проба пера, но в связи с ограничительными мерами нам не удалось разместить всех желающих посетить эти спектакли. А актеры, режиссеры уже спрашивают, когда следующие гастроли. И это не просто слова», — сказал Сергеев. Он заверил, что посольство оказывает всемерную поддержку талантам, в какой бы сфере они не работали. Что касается подобных мероприятий за пределами российской столицы, атташе признал, что в этом плане дипмиссия несколько ограничена в средствах. «Единственное, что для нас сейчас возможно — это приглашение представителей различных диаспор из других регионов на наши мероприятия, и очень многие приезжают. А проведение культурных мероприятий за пределами Москвы и области очень плотно рассматривается», — сказал дипломат, добавив, что многим планам помешала пандемия. По словам Сергеева, многие семьи этнических осетин, которые живут в Москве, хотят чтобы их дети изучали родной язык. «В пределах семьи привить знания достаточно сложно, нужна коммуникация. На уровне московской осетинской общины есть ряд образовательных программ по изучению азов грамматики. Это не имеет пока что государственной поддержки, но осетинская диаспора по мере возможностей способствует изучению родного языка. До пандемии довольно часто проводились совместные культурные мероприятия, где дети могли похвалиться своими знаниями», — рассказал он. По его словам, в Москве организовывали Дни Коста, были идеи провести лекции в вузах столицы не только для югоосетинских соотечественников, но и всех желающих. Как заметил Сергеев, немногие знают что творчество Коста на русском — это Серебряный век русской поэзии.