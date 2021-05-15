Минск, 15 мая, 2021, 09:55 — ИА Регнум. За январь-март 2021 года иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Белоруссии $3 млрд, сообщили 14 мая в пресс-службе национального статистического комитета Белоруссии.

Mil.ru Россия и Белоруссия

Крупнейшими среди основных инвесторов (37,4% от общего объема поступивших инвестиций) являются субъекты хозяйствования Российской Федерации, на втором месте — субъекты хозяйствования Кипра (18%), на третьем — Украины (6,7%), на четвертом — Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6%).

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Напомним, 26 января 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко заявил, что в 2020 году российские инвестиции в Белоруссии превысили $4 млрд. В частности, в Белоруссии работает около 2,3 тыс. компаний с российским участием.