Токио, , 09:41 — REGNUM Японская компания Mitsubishi Motors завершила производство внедорожников Pajero, выпускавшихся с 1981 года. Об этом сообщает портал Motor1.

Последняя партия Pajero четвёртого поколения из 800 автомобилей в особом исполнении Final Edition была отправлена в Австралию. В большинстве стран мира продажи этих внедорожников прекратились в прошлом году.

Первая версия Pajero была представлена на Токийском автосалоне в 1981 году. С 2006 года компания Mitsubishi начала продажи Pajero четвёртого поколения.

Последняя партия внедорожников Pajero была поставлена в Россию в октябре 2019 года. В сентябре 2020 года российские дилеры завершили продажи этого внедорожника.

В Mitsubishi не планируют разрабатывать новую версию полноразмерного внедорожника Pajero. При этом компания продолжит производство среднеразмерных моделей Pajero Sport.

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