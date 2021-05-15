Москва, , 09:32 — REGNUM Сегодня, 15 мая, Московский метрополитен отмечает свое 86-летие. В честь праздника в столице пройдет метромарафон, будет запущен новый тематический поезд, состоится парад поездов, кроме того, москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы и выставки.

В рамках метромарафона его участники должны будут объехать все 272 станции столичной подземки и Московского центрального кольца за один день. Предыдущий рекорд — 16 часов 22 минуты.

Начался марафон в 5:30 утра — когда открылся столичный метрополитен. Стартовая точка — станция «Театральная» с нее нужно двигаться по маршруту и фотографироваться на станциях-чекпоинтах.

Победителей метромарафона ждут медали и особенные коллекционные подарочные сувениры с символикой Московского метрополитена.

Выставка ретровагонов столичной подземки пройдет на станции «Партизанская». Со станции «Октябрьская» стартует традиционный парад поездов.

Напомним, первый пассажирский поезд в Московском метрополитене тронулся 15 мая 1935 года.