Оклахома-сити, США, , 09:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверенно обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой гостей со счетом 93:109.

Наиболее результативным игроком матча хорватский легкий форвард «джазменов» Боян Богданович, который набрал за игру 22 очка.

У «Оклахомы» самым результативным оказался украинский легкий форвард Святослав Михайлюк, который набрал в матче 19 очков.

Отметим, «Юта» этой победой прервала серию из двух подряд поражений и 17 мая встретится с клубом «Сакраменто Кингз». «Оклахома» потерпела девятое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Лос-Анджелес Клипперс».