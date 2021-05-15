Сеул, , 09:56 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 14 мая телефонные переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, с которым обсудил двусторонние отношения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, стороны отметили, что несмотря на пандемию коронавируса странам удалось поддержать контакты на высоком уровне, а также договорились укрепить сотрудничество в вопросе решения глобальных проблем в будущем.

Глава МИД Южной Кореи также выразил надежду на то, что Италия поддержит усилия Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. В свою очередь, итальянский дипломат подтвердил поддержку официального Мадрида по данному вопросу.

Кроме того, представители двух стран договорились продолжить сотрудничество для успешного проведения саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который состоится в Сеуле 30−31 мая.