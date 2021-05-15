Сеул, 15 мая, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 14 мая телефонные переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, с которым обсудил двусторонние отношения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны отметили, что несмотря на пандемию коронавируса странам удалось поддержать контакты на высоком уровне, а также договорились укрепить сотрудничество в вопросе решения глобальных проблем в будущем.

Глава МИД Южной Кореи также выразил надежду на то, что Италия поддержит усилия Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. В свою очередь, итальянский дипломат подтвердил поддержку официального Мадрида по данному вопросу.

Кроме того, представители двух стран договорились продолжить сотрудничество для успешного проведения саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который состоится в Сеуле 30−31 мая.