Филадельфия, США, , 09:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 122:97.

При этом наиболее результативным игроком матча литовский легкий форвард «Орландо» Игнас Браздейкис, который набрал за игру 21 очко.

В составе «Филадельфии» самым результативным оказался разыгрывающий Сет Карри, набравший в матче 20 очков.

Отметим, «Филадельфия» этой победой прервала серию из двух подряд поражений и 17 мая снова встретится с «Орландо», который потерпел шестое подряд поражение.