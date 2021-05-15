Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону передвижную выставку Русского географического общества (РГО) в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) за два дня работы посетили более 600 человек. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

«Экспозиция содержит образцы, привезённые из экспедиций, артефакты, документы богатого архива РГО о вкладе представителей Общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также материалы о выдающихся исследователях, собравших уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции», — говорится в сообщении.

Особое место в экспозиции занимает мультимедийный павильон, рассказывающий о бронекатере БК-31, а также поднятые со дна Финского залива исторические артефакты времён Первой мировой и Великой Отечественной войн. Живой интерес посетителей также вызывает экспозиция «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников.

За первые два дня работы выставку РГО посетили более 400 военнослужащих городского гарнизона, а также более 250 курсантов, юнармейцев, школьников, студентов и жителей Ростова-на-Дону. Работа выставки в Доме офицеров ЮВО (Будённовский проспект, дом 34) продлится до 22 мая. На Юге России её также увидят в Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону в Доме офицеров Южного военного округа 13 мая открылась передвижная выставка Русского географического общества.

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