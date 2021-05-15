Детройт, США, , 09:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» уверенно обыграл команду «Детройт Пистонс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой гостей со счетом 91:104.

Наиболее результативным игроком матча сербский центровой «Денвера»Никола Йокич, сумевший оформить в матче трипл-дабл с 20 очками 15 подборами и 11 результативными передачами.

У «Детройта» самым результативным оказался защитник Хамиду Диалло, который оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и 12 подборами.

Отметим, «Денвер» одержал третью подряд победу и 17 мая встретится с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Детройт» потерпел четвертое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Майами Хит».