Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Изменения в условиях пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp вступили в силу 15 мая. Об этом сообщается на сайте WhatsApp.

Новое пользовательское соглашение предусматривает передачу данных пользователей WhatsApp другим сервисам компании Facebook (WhatsApp принадлежит этому гиганту с 2014 года). Тех, кто не примет новых условий, ждёт поэтапное сокращение функционала.

На первом этапе не принявшие нового соглашения пользователи будут лишены возможности совершать звонки через мессенджер и отправлять сообщения. Позже такие пользователи полностью лишаться возможности использовать WhatsApp.

Первоначально в WhatsApp хотели внести изменения в условия пользовательского соглашения в начале 2021 года. Эти сроки были сдвинуты из-за недовольства пользователей, которые начали массово переходить на другие мессенджеры.

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