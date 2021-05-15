Владивосток, 15 мая, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Адмирал Пантелеев» провёл в Японском море артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

(сс) Pescov БПК Адмирал Пантелеев

«В ходе учений экипаж успешно отразил нападение условного противника с воздуха, а затем поразил артиллерией морскую цель», — говорится в сообщении.

«Адмирал Пантелеев» отрабатывал действия одиночного корабля в полигоне боевой подготовки ТОФ в заливе Петра Великого. Для поражения морского буксируемого щита, имитирующего надводный корабль условного противника, применялись артиллерийские установки АК-100 калибра 100 мм. Для стрельбы по сбрасываемым на парашюте воздушным целям и макетам морской плавающей мины — шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630 калибра 30 мм.

Также на БПК были отработаны взлёт и посадка на ходу вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Владивостока для решения задач дальних походов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли сразу два отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.

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