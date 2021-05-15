Москва, , 09:09 — REGNUM Россия возобновит с 25 мая авиационное сообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом 14 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

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Уточняется, что данное решение было принято в ходе заседании штаба под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой с учетом эпидемиологической обстановки в данных странах.

Также известно, авиарейсы из Москвы будут летать в Рейкьявик и Валлетту дважды в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — три раза в неделю. Также в Джидду раз в неделю будет летать самолет из Махачкалы.

Кроме того, с 25 мая будет увеличено количество регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все прибывающие в Италию из стран ЕС, государств Шенгена, а также из Великобритании и Израиля будут освобождены от прохождения карантина по приезде в республику.