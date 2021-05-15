Боровск, Калужская область, 15 мая, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Казахстан обеспечивает почти треть всей внешней торговли Калужской области со странами СНГ. За последние четыре года двухсторонний товарооборот увеличился почти на 80% и превышает 180 млн долларов США, заявил 14 мая губернатор Владислав Шапша на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече

В рамках рабочей встречи, которая состоялась в деловом центре особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга», шёл разговор о перспективах развития сотрудничества Калужской области и Казахстана. Было отмечено, что у Калужской области и Казахстана много направлений взаимодействия, представляющих взаимный интерес — инвестиционная деятельность, внедрение современных технологий, наука, строительство, культура и другие, и несмотря на географическую удаленность территорий, деловые отношения укрепляются посредством развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Ермек Кошербаев высоко оценил опыт Калужской области в привлечении инвестиций и социально-экономическом развитии, а также потенциал региона для расширения взаимовыгодного международного сотрудничества.

В настоящее время Калужская область входит в десятку российских регионов, наиболее привлекательных для инвестиций. Ежегодно в экономику области инвестируется около 100 миллиардов рублей. Видна и положительная динамика в торгово-экономических отношениях с Казахстаном, который остаётся для калужской экономики одним из ключевых внешнеторговых партнёров, обеспечивая около трети экспортных поставок и шестую часть импорта.