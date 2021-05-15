Вашингтон, , 08:49 — REGNUM В популярном мессенджере WhatsApp с сегодняшнего дня, 15 мая, вступили в силу обновленные правила использования.

Начиная с 15 мая, пользователям мессенджера будут в течение нескольких недель приходить напоминания о необходимости принять условия использования WhatsApp до того, как функциональность их аккаунта ограничат.

Пользователям предлагается либо принять новые условия приложения, либо же экспортировать историю чатов и удалить аккаунт в WhatsApp.

Если пользователь так и не примет новые условия, то через несколько недель (точная дата не указывается) мессенджер начнет блокировать звонки и сообщения пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение 8 января. Администрация сервиса в новом пользовательском соглашении прямо предупреждает, что WhatsApp будет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером.

Предполагалось, что новые правила вступят в силу 8 февраля, однако у пользователей мессенджера они вызвали негативную реакцию. Введение новых правил перенесли на 15 мая.

Стоит отметить, что с начал агода наблюдается отток пользователей из WhatsApp.