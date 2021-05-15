Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» уверенно обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 120:115.

При этом наиболее результативным игроком матча защитник «Кавальерс» Коллин Секстон, сумевший набрать за игру 26 очков.

В составе «Вашингтона» самым результативным оказался разыгрывающий Расселл Уэстбрук, оформивший в матче трипл-дабл с 21 очком 12 подборами и 17 результативными передачами.

Отметим, «Вашингтон» этой победой прервал свою серию из двух подряд поражений и 16 мая встретится с клубом «Шарлотт Хорнетс». «Кливленд» выиграл прошлый матч и днем позже сыграет с командой «Бруклин Нетс».