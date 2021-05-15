Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Американская компания Amazon подписала контракт с режиссёром Шарлоттой Брандстром по работе над сериалом «Властелин колец». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Планируется, что Брандстром снимет два эпизода масштабного сериала от Amazon. Над другими эпизодами уже работают режиссёры Хуан Антонио Байона и Уэйн Че Йип.

«Я очень рада погрузиться в культовый мир Джона Р. Р. Толкина», — отметила Брандстром.

Шведско-французский режиссёр Шарлотта Брандстром ранее поставила по два эпизода сериалов Netflix «Ведьмак» и «Наследие Юпитера». Также она работала над мини-сериалом «Чужак», сериалами «Вдали» и «По ту сторону».

Действия в сериале Amazon «Властелин колец» будут происходить за тысячу лет до событий одноимённой кинотрилогии. Точная дата выхода первого сезона не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в министерстве экономического развития и туризма Новой Зеландии заявили, что бюджет первого сезона сериала «Властелин колец» составит около $465 млн.